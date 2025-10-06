Катастрофа затруднява движението в центъра на София

Лека катастрофа без жертви и ранени затруднява движението в центъра на София. Инцидентът е станал малко след 10:00 ч. днес, 6 октомври, на жълтите павета близо до БНБ.

Дъждовното време допълнително усложнява обстановката в столицата - настилката в този участък на центъра става хлъзгава и опасна при валежи.

По думите на очевидци виновен за ПТП-то е водачът на сивия "Мерцедес", който по незнайно какви причини решава да навлезе в съседната лява лента и така в него се удря "БМВ". Предполага се, че виновният шофьор е искал да направи обратен завой.

Във фейсбук групата "Катастрофи в София" граждани съобщават за още няколко катастрофи в града - на Орлов мост и на бул. "Сливница". ПТП е възникнало и на "Никола Петков" и Цар Борис III.

"Удариха се и на "Раковска" и "Неофит Рилски". Шофирайте внимателно!", призовава Велизар Чакалов.