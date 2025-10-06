И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов предложи създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа за комуникация, обмен на опит в чувствителни сфери като корупция, трафик на хора, киберпрестъпления, околна среда и др.

Това стана в рамките на Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, който се провежда в София.

Форумът бе открит от министър председателя на Република България Росен Желязков.

На събитието присъстват главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди, както и делегации от върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора.

Специален гост на събитието е президентът на Евроджъст Михаел Шмид. Видеоприветствие от Брюксел към участниците във форума в София отправи еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт.

В събитието участва и генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона.

Сред гостите на форума са още министърът на правосъдието Георги Георгиев, председателят на Комисията по правни и конституционни въпроси Анна Александрова, членове на ВСС, прокурори и следователи.

Ето и цялото изявление на Сарафов при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави:

"Позволете ми да Ви приветствам най-сърдечно в София - в сърцето на Балканския полуостров, но и в сърцето на една обединена визия за сътрудничество, законност и институционално партньорство. За мен е изключителна чест и привилегия да Ви приветствам с „добре дошли“ на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни, домакин на който за втори път е нашата столица София.

Аз лично присъствах преди шест години в турския град Измир, където поставихме началото на общото ни регионално сътрудничество. Това е инициатива, която показа своята категорична необходимост и перспектива с оглед динамиката на процесите в европейски и световен мащаб. Геополитическите предизвикателства в региона и особено бързото развитие на високите технологии, последвали пандемията, правят още по-голяма нуждата от активно взаимодействие между правоохранителните и правоприлагащи институции.

Няма никакво съмнение, че трансграничната свързаност и особено използването на технологичните достижения от международните организирани престъпни и терористични групи изискват своевременни и координирани действия от нашите институции, за което е необходимо сътрудничество на най-високо ниво. Възможността за утвърждаване на трайното и пряко сътрудничество между нас, ръководителите на прокуратурите в региона, са ключовите стъпки за осигуряването на гаранции за сигурност, справедливост и върховенство на правото в нашия общ дом - Балканите.

Уважаеми колеги, събираме се във време, което изисква не само индивидуален професионализъм, но и екипна работа. Защото предизвикателствата пред нас не намаляват - напротив, те се трансформират и усложняват, поради което се нуждаят от адекватни, модерни и най-вече координирани решения.

Прокуратурата във всяка страна е гръбнак на правовата държава. В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазването на обществения интерес. Когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията стават държавна политика. Затова нашата задача днес е да утвърдим прокуратурата като независима и професионална институция, която работи в интерес на гражданите.

Какви са актуалните предизвикателства в нашия регион? Организираната престъпност вече няма националност, тя има ясен и категоричен трансграничен характер. Ние отчитаме все повече разследвания, свързани с трафик на наркотици, контрабанда на цигари, пране на пари и киберпрестъпления.

В много от тези случаи се установява свързаност на балкански престъпни мрежи, което ясно показва, че престъпността не познава граници. Именно затова сътрудничеството между нас е ключово, тъй като тези престъпления не засягат отделна страна, те засягат целия регион – засягат нашия общ дом. Необходими са съвместни разследвания, бърза правна помощ и ефективна защита на свидетелите.

Само за пример ще посоча, че в България през последните две години се наблюдава 300% увеличение на разследваните казуси с киберпрестъпления. Това включва Фишинг кампании; измами с криптовалути и инвестиционни схеми, онлайн сексуална експлоатация на непълнолетни.

Прокуратурата активно си партнира с Евроджъст, но е крайно време да създадем балканска мрежа от прокурори, специализирани в събиране на електронни доказателства, които да обменят данни, добри практики и оперативна информация в реално време.

Същевременно корупцията остава системен проблем в региона. Само със силни антикорупционни прокурорски звена, съвременно законодателство, но и с необходимата обществена подкрепа, ние можем да покажем, че борбата с корупцията е приоритет, а не гол политически лозунг.

Пред вас колеги, бих желал да кажа, че българската прокуратура въведе специален електронен регистър на антикорупционните дела, достъпен за институциите и за обществото, което позволява по-добра отчетност и проследимост на процесите", каза Сарафов.