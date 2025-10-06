Смъртта на млад българин в Унгария потопи в скръб село Енина

23-годишният Огнян Каделков загива в катастрофа, но подробности за инцидента няма

23-годишен българин загина при тежко пътнотранспортно произшествие в Унгария. За трагичния инцидент, който се е случил на 23 септември, съобщиха негови опечалени близки във Facebook групите на старозагорското село Енина.

"С огромна скръб съобщаваме, че загубихме в тежка катастрофа на територията на Унгария нашият най-скъп на сърцето син, внук, племенник, братовчед, ваш приятел, съученик, един от нас, непрежалимият ни Огнян Каделков. Жизнерадостен и винаги усмихнат млад човек, готов да помогне всекиму с обич", пише Ивета Трифонова.

Други подробности за катастрофата не се съобщават.

Младежът е бил погребан вчера, 5 октомври, в родното си село.