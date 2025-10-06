"Ангели на пътя": Съдии искат оставката на Сарафов, но къде бяха те в нашите битки?

Сдружение "Ангели на пътя" състави остра позиция относно исканата от съдии оставка на и.ф главен прокурор Борислав Сарафов.

"Труд news" припомня, че на 5 октомври Съюзът на съдиите разпространи становище, в което се казва, че единствената възможност пред обвинител номер едно в държавата Борислав Сарафов, е да подаде незабавна оставка. В противен случай компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на изпълняващият функциите главен прокурор и да защитят конституционно установения правен ред.

Организацията на ангелите е съставена основно от почернени майки, бащи и роднини на убити на пътя деца, младежи и възрастни, и очаквано тяхната реакция по темата не закъсня. От сдружението водят дълги битки за намаляване на инцидентите, инвалидизациите и смъртността в катастрофи. Отдавна настояват и за промени в строгостта на присъдите за нарушителите на пътя. Често са провеждали срещи със Сарафов.

От сдружението са категорични, че почти всички ПТП-та, завършили със смърт, са причинени от пияни, дрогирани или безразсъдни шофьори, карали с превишена скорост. Съсипаните жени и мъже често протестират пред Съдебната палата в знак на несъгласие за ниски, условни или направо оправдателни присъди за пътни рецидивисти.

Ето какво заявиха от "Ангели на пътя", до които неведнъж е заставал рамо до рамо Сарафов:

"Съдиите искат оставката на Сарафов… А ние питаме: къде бяхте досега?

Когато пускахте дрогирани и пияни убийци, оставящи деца мъртви по пътищата.

Когато „наказвахте“ с условни присъди хора със стотици нарушения.

Когато убийци на майки, разчленени и натъпкани в куфари, излизаха на свобода.

Когато се гаврехте с близките на Митко от Цалапица и със страданието на неговата майка.

Вие сте „независими“, заплатите ви са най-високи, бонусите – гарантирани, а през януари препълвате екзотичните дестинации.

И пак нямате обяснение за безумните си решения".