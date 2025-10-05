Започва проверка в автомобилната федерация заради инцидента на ралито край Варна (ВИДЕО)

Още по темата: Кола се вряза в зрители на рали край Варна: Има загинал и много пострадали 05.10.2025 13:08

Общо седем са ранените, жена е в реанимация

Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.

Един човек загина, друг е с опасност за живота и още шестима са пострадали, след като кола се завъртя и се вряза в публиката по време на състезанието.

Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта.

"Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието", посочват от ММС.

Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед, съобщиха от държавното обвинение.

"Инцидентът е възникнал около 11:00 часа днес (5 октомври 2025 година), на завой по пътя за ж.к. „Виница“, в района на Аладжа манастир. 30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в Реанимация с опасност за живота, трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечени"е", уточняват от прокуратурата.

Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седна зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.