Ивайло Дерменджиев: Казусът с изпълняващия функциите главен прокурор създава недоверие между органите, свързани с правораздаването

Казусът с изпълняващия функциите главен прокурор създава за съжаление недоверие между органите, свързани с правораздаването, коментира за БТА Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет. Сега Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата, което създава недоверие между органите в съдебната система. Това не е добре, защото се отразява на правосъдието, коментира той. Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд. Говори се за проблеми с върховенството на правото, но темата е голяма и тя подлежи на широко обществено обсъждане, според Дерменджиев. „Като председател на адвокатския съвет и като юрист, не съм съгласен едната от страните в процеса, каквато е прокуратурата да коментира актовете и да определя позиция и поведение на съда“, посочи Дерменджиев и даде пример, че институционално, адвокатският съвет никога не го е правил. Отделни адвокати са коментирали, но когато го прави институция, нещата излизат извън рамките на разделението на властите, допълни той.

Във Велико Търново председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев участва в конференция, посветена на 20 години от приемането на Закона за правната помощ и на Закона за защита от домашно насилие. Събитието се състои в Музей „Възраждане и учредително събрание“.

Организатор е Националното бюро за правна помощ под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев, с домакинството на кмета на Велико Търново Даниел Панов.