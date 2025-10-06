Дават на съд 25-годишен за телефонни измами

Районна прокуратура – Монтана с обвинителен акт повдигна обвинение срещу 25-годишния В.М. по дело за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК – въвеждане и поддържане на заблуждение с цел имотна облага.

В хода на разследването по досъдебното производство е установено, че на 28.02.2024 г. жителката на гр. Монтана С.Т. получила обаждане на домашния си телефон. Непознат мъжки глас, плачейки, поискал от нея пари за операция.

Жената затворила телефона, но след около 15 минути отново получила позвъняване. Този път лицето, представило й се като началник на криминална полиция, й обяснил, че преследват група, извършваща измами спрямо възрастни хора. Попитал я с колко пари разполагала.

С.Т. подробно го информирала за спестяванията си – 24 000 лева в банка и 1800 лева налични в апартамента. Споменала му и за златните си накити - пръстен и гривна.

Непознатият й наредил да сложи парите и накитите в плик и да ги изхвърли навън на тротоара, след което незабавно да се прибере в апартамента на сигурно място, поради вероятността от стрелба.

Жената сложила паричната сума от 1800 лева и златните изделия в найлонов плик и ги изхвърлила по указания й начин.

На другия ден С.Т. отишла в банка и изтеглила 10 000 лева, очаквайки нови инструкции от „началника на криминалната полиция“. Нови телефонни обаждания обаче не последвали.

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия, включително анализ на данни от комуникация между мобилни телефони, на 04.03.2024г. на ГКПП Русе бил спрян и проверен пътуващият в таксиметров автомобил В.М.

При проверка у него била открита парична сума и златни накити. За тях той обяснил, че ги е взел от възрастна жена от гр. Монтана, след като тя ги е изхвърлила през терасата си.

Разпитана по делото пострадалата категорично е разпознала своите пръстен и гривна.

Обвиняемият В.М. заявил пред разследващите, че преди време публикувал обяви в интернет за търсене на работа. По телефон с него се свързал непознат, представил се за свещеник и му предложил извършване на конкретни ангажименти срещу заплащане, а именно – пътуване до посочени от него адреси за вземане на пликове с пари. Той признал, че осъзнавал в какво участва, а именно в телефонни измами.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.