Делегация на Федералния конституционен съд на Германия пристига у нас

Конституционният съд на Република България ще приеме на официално посещение от 24 до 25 ноември делегация на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия.

Тя ще бъде водена от председателя на Съда проф. д-р Щефан Харбарт, а в състава ѝ ще бъдат още зам.-председателят проф. д-р Ан-Катрин Кауфхолд и съдиите д-р Рона Фетцер, Томас Офенлох, проф. д-р Мартин Айферт и д-р Мириам Меслинг.

В София гостите ще проведат двудневна среща със състава на българския Конституционен съд, воден от председателя Павлина Панова.

По време на визитата е предвидена и официална среща с президента на Република България Румен Радев.