Катаджии сбъркаха БМВ с „Мерцедес“, плащат 400 лв.

Трети месец няма нито един шофьор, наказан заради превишена средна скорост

Над 50 000 снимки от тол камери чакат за обработка

Съдът отмени поредния сгрешен електронен фиш

Пловдивският районен съд отмени електронен фиш за превишена скорост, на който автомобилът нарушител БМВ е сбъркан с “Мерцедес”. Така вместо нароченият шофьор да плати 400 лева за движение с превишена скорост, 400 лева разноски по делото ще бъдат платени от бюджета на МВР.

Случаят е от пловдивския булевард “Васил Априлов”, където била разположена полицейска камера за скорост, уточнява в. “Марица”. Там бил сниман “Мерцедес” със скорост от 93 км/ч, с 43 км/ч повече от максимално разрешената скорост от 50 км/ч по булеварда. По снимката на мерцедеса бил издаден електронен фиш, а в неговата текстова част било записано, че автомобилът е БМВ, което на всичкото отгоре било и с различен регистрационен номер от заснетия.

Шофьорът на БМВ-то обжалвал и районните магистрати без колебание отменили несправедливата санкция. “Движение на БМВ със скорост над максимално разрешената за движение в населено място не е било установявано. Липсата на извършено нарушение за скорост на бул. “Васил Априлов” и неправилното ангажиране на отговорност спрямо собственика му налага отмяната на обжалвания електронен фиш”, пише в мотивите на съда, който задължава МВР да плати на шофьора 400 лв. за разноски по делото.

Случаят от Пловдив е показателен за грешките в системата, по която КАТ издава електронните фишове. И това се случва преди още да бъдат обработени допълнително към 50-60 000 снимки за засечена превишена средна скорост от камерите на тол системата след 7 септември т. г. На питане в парламента в петък вътрешният министър Даниел Митов потвърди напълно информацията на “Труд news”, че трети месец от КАТ не са издали нито един електронен фиш за превишена средна скорост. И това е така, защото все още не са синхронизирани автоматизираните системи на МВР и тол управлението. Запитан кога ще се случи това, министър Митов отговори: “Съвсем скоро”.

Очаква се, когато по пощата започнат да пристигат първите електронни фишове за превишена средна скорост и бъдат обжалвани в съда, грешките на растежа в МВР, да се превърнат в растеж на грешките.