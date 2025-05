Десетки загинали и ранени при масирана руска атака срещу Украйна, сред жертвите са три деца

Най-малко 12 души загинаха, a над 60 бяха ранени тази нощ при руски въздушни удари в различни части на Украйна, съобщиха украинските власти.

13 региона бяха подложени на масирана руска атака с ракети (включително балистични) и ударни дронове: град Киев, Киевска, Житомирска, Хмелницка, Тернополска, Днепропетровска, Николаевска, Одеска, Харковска, Черниговска, Черкаска, Сумска и Полтавска области.

Повече от 80 жилищни сгради са повредени. Регистрирани са 27 пожара, а пожарникарите все още гасят пламъците на 3 места, съобщават от украйнската Гражданска защита.

"Това беше комбиниран, безмилостен удар, насочен срещу цивилни", заяви министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Сред загиналите са три деца от едно семейство в Житомирска област. Родителите им са хоспитализирани, а майка им е в тежко състояние.

"Децата са на 8, 12 и 17 години, тялото на едно от тях е извадено от спасители изпод отломките“, се казва в аъобщението.

"За нещастие трима души загинаха тази нощ вследствие на вражеска атака" в Киевска област, заяви в "Телеграм" началникът на областната военна администрация Микола Калашник. Той добави, че има и най-малко 10 ранени, включително две деца.

Калашник отбеляза, че медицински екипи все още работят в засегнатите от атаките райони. "Вражеските въздушни атаки продължават. Моля ви, останете на безопасни места, докато опасността не отмине", обърна се началникът на областната военна администрация към жителите на Киевска област.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко каза, че отломки от прехванат дрон са паднали върху студентско общежитие и има щети по още една жилищна сграда. Кличко също така призова хората да не напускат укритията си.

Kyiv. 2:37 a.m.

The second night of terror.

Russia’s Shaheds are flying just outside, so low you can hear the buzz, followed by machine gun fire.



We’re back in shelters and corridors. No one is sleeping.



At the same minutes cruise missiles are coming in.



Emboldened, Russia… pic.twitter.com/1dxRXIp45e