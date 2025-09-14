Димитър Стоянов: Политически проект на Румен Радев е възможен

България е уязвима, армията не е модернизирана, а изпълнителната власт е доминирана от окупатори– това заяви Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана, по Нова ТВ.

Той коментира навлизането на руски дрон в румънска територия. Стоянов подчерта, че риск за България винаги има, особено поради географската ни близост до зоната на конфликта в Украйна, но добави, че дроновете, използвани от Русия, обикновено се насочват по-северно от нашата страна.

„За съжаление, се готвим за война от типа на Втората световна, а не за съвременен конфликт. Нямаме дори 3D радари – те трябваше да бъдат закупени още през 2023 година“, заяви Стоянов.

Той разкритикува мудността в процеса на модернизация на армията и отбеляза, че президентът Румен Радев вече е свикал три Консултативни съвета за национална сигурност (КСНС) по темата, но напредъкът е „изключително бавен“.

В разговора Стоянов коментира и опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО:

„Това е политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава“, каза Стоянов.

Той защити президента Радев, подчертавайки, че държавният глава спазва стриктно Конституцията и има право на политически изказвания, когато се касае за национални интереси.

По повод участието на президента в честванията на 6 септември и използването на думата „дерибеи“, Стоянов беше категоричен:„Това беше конструктивна критика към състоянието на изпълнителната и съдебната власт. Няма нищо общо между президента и Пеевски, независимо че той използва същия израз в речите си“.

Стоянов не изключи възможността за бъдещ политически проект около президента Радев, но уточни, че не е получил покана за участие, и подчерта, че не се занимава с партийно инженерство.

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, посочи той.

По отношение на побоя над полицейски началник в Русе, Стоянов определи случая като „интересен казус с много спекулации“, и разкритикува вътрешният министър Даниел Митов за поведението му.

„Митов още не е влязъл в обувките на вътрешен министър, а вече се държи като партиен говорител. Вместо да даде яснота за случая, атакува президента и опозицията. Това беше безсмислена пресконференция“, каза той.

Стоянов потвърди, че президентът няма да подпише указ за назначението на Деньо Денев, като част от продължаващата „чистка“ в ДАНС.