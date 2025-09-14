Отнасяме се сериозно към вота на недоверие, каза премиерът Желязков

Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент за него. Докато обаче имаме подкрепата на мнозинството, това правителство ще продължава да работи, заяви премиерът Росен Желязков при откриването на последния участък от автомагистрала "Европа".

По думите му, няма заявки от коалицията или мнозинството в НС подкрепата за правителството да намалява.

"Напротив, свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, в голямата част са генерирани като скандали - дали било заради вота, дали било заради желанието да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично", отбеляза Желязков

"Така че ние се отнасяме сериозно към вота по никакъв начин не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат", подчерта той.

"Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя, с доверието на подкрепящите партии в коалицията, с подкрепата на подкрепящите партии в парламента, това правителство ще продължава да работи, защото то е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, и от партии в ляво", каза още Желязков.

Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие,посочи премиерът. Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години години, добави премиерът.

По думите му активно продължава още строителството и на останалите пътни инфраструктурни проекти, скоро предстои откриването на отсечка от АМ“Хемус“.