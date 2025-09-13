Бойко Борисов от Кюстендил: Политиката не е на живот и смърт (ВИДЕО)

„Не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента. Политиката не е на живот и смърт. Сутринта ми прочетоха какво е написал Любен Дилов. Той има много остър и хаплив език. Но много пъти ни е радвал и учудвал. Осъждам неговия пост и се надявам, той да не го и мисли това. От ГЕРБ не може да излиза такъв пост“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на организираната академия от младежката организация на партията в Кюстендил.

"Пуснал го е в опитите си да бъде интересен. Аз съм предлагал винаги министри на вътрешните работи, които да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Полицията трябва да има своята превенция, своето уважение. Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор, противодействие. Но точно обратното - превенцията. Грешката в Русе - можеше само да изкаже съпричастност. И да каже - когато имаме всички факти и обстоятелства - да се говори, но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказа своята версия. Това е първоначалната грешка", смята лидерът на ГЕРБ.

Той попита: Какъв е авторитетът на шефа на полицията. Помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше, всичко се прибира. Никога не ни е бил, никога не ни е пресирал. Но знаехме, че той съблюдава реда. Превенцията на МВР е силата на МВР, не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове!", заяви Борисов.

"И понеже Дани днес има рожден ден, от най-добрите ни борци е, ако разчитахме на бой, и в парламента отдавна щяхме да вземем мнозинството. Насилието в Щатите ескалира. Вижте коментарите за това убийство какви са.", каза Борисов.

"Толкова хора пишат, че все едно това е радостно събитие - да разстреляш някого пред очите на жена му и децата, на публично мероприятие. Затова Любен Дилов ме подразни толкова. Не можах да повярвам какво е написал", допълни той по повод постът на Дилов.