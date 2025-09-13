От "Възраждане" се обявиха за оставка на правителството на протест в София

Още по темата: "Възраждане" излезе на протест в София 13.09.2025 16:29

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов се обяви за оставка на правителството на протест, организиран в София.

Посланието е едно – оставка. Оставка на това правителство, за да запазим България, за да запазим българския лев, каза Костадинов пред журналисти на протеста пред сградата на Българската народна банка, организиран от "Възраждане".

По думите му, еврозоната се срива пред очите ни. Франция, втората по големина икономика, е в технически фалит. В Германия има рецесия, а в Италия – стагнация и инфлация едновременно. Първата, втората и третата по големина икономики в еврозоната в момента се сриват пред очите ни. Качваме се на "Титаник" . Поради тази причина и заради отварящият се огромен бюджетен дефицит, който към момента надхвърля 6 млрд. и половина лева, и заради инфлацията в страната, заради огромната корупция и заради липсата на каквато и да било външнополитическа инициатива от страна на това правителство. Основанията за оставката на това правителство не са едно или две, те са стотици, заяви Костадинов.

Протестиращи издигнаха плакати с надписи "Свобода за лева", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България". Чуват се викове "Оставка". Има засилено присъствие на жандармерия. На протеста има и пунктове, в които се събират подписи за запазване на българския лев.