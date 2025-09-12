Правителството и неговите опоненти живеят в "паралелни реалности и вселени", заяви Росен Желязков

Още по темата: ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вот на недоверие 12.09.2025 14:22

"Нашите политически опоненти казват, че МВР се провали тази година в усилията си за справянето с пожарите. Аз си мисля, че ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени."

Това каза премиерът Росен Желязков пред журналисти след като по-рано беше внесен пети вот на недоверие срещу водения от него кабинет. Той е заради провал в секторите "Вътрешна политика и сигурност" и "Правосъдие", а вносители са ПП-ДБ, с подписите на МЕЧ и на депутати от АПС.

Минути след като внесоха вота в деловодството на парламента, депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов подчерта, че правителството задълбочава сериозно "проблема със завладяната държава", което от своя страна води до липсата на справедливост и обедняване на българските граждани.

„Ние твърдим, че МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и всички призвани да се включат в борбата с пожарите, показаха и на европейските ни партньори и нашите съседи умението, координацията и усилията за справяне с това предизвикателство“, каза Желязков.

По думите на премиера, страната ни се намира в началото на горещ политически сезон, в който политическите „пожари“ се разпалват.

„Ще браним от всякакво посегателство вашия труд, умения, експертиза и чест“, каза още премиерът.