ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вот на недоверие

Депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха вот на недоверие в деловодството на Народното събрание. Вотът е на тема „Провалът във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“.

"Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС)", каза Божидар Божанов. "Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ", уточни той.

По думите му правителството не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.

Вотът ни е срещу това, че мнозинството не се бори и не се опитва да спре разпада на институциите, а го задълбочава чрез системния отказ да се справи, добави депутатът. Смятаме, че българските граждани трябва да видят системния провал на това управление, което тласка държавата към източен модел, а не към европейско бъдеще за страната, заяви Божанов.

"Петият вот на недоверие към Кабинета ще бъде първият, подкрепен от цялата опозиция в Народното събрание с най-осмислен и продължителен дебат", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев:

"Много сериозен труд на две парламентарни групи. Ще бъде подкрепен от няколко депутати от Алианса. Очаквам този да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция и да бъде с най-смисления и продължителен дебат, защото най-професионално време е отделено по мотивите на вота. Те всички са част от управлението на Даниел Митов".

Първите два вота бяха инициирани от "Възраждане" и МЕЧ, съответно за несправяне със сектор "външна политика" и за провал в борбата с корупцията.

Третият вот, който не мина, беше за провал във фискалната политика. Вносители отново бяха депутати от "Възраждане".

Четвъртият вот на недоверие беше внесен от "Величие" на тема "екология", но отново претърпя провал при гласуването.