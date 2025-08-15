Д-р Цеца Влаева, дерматолог: Хората с много бенки да се преглеждат поне веднъж годишно

Продължителното излагане на слънце и изгарянето са водещи фактори за рак на кожата

Вече има и слънцезащитни таблетки с антиоксидантно действие

Лятото е сезонът на слънцето, морето и безгрижието. Но именно сега е моментът да си припомним, че прекомерното излагане на UV лъчи може да остави трайни естетически и здравословни последици. Ракът на кожата е сред най-разпространените онкологични заболявания в световен мащаб и макар често да се появява след 50-годишна възраст, не подминава и по-млади хора.

„Продължителното излагане на слънце и изгарянето на кожата са водещи фактори. Всяка такава термична травма създава условия за израждане на клетките, включително за меланом“, обяснява д-р Цеца Влаева, дерматолог в София с над 30-годишна практика.

Симптомите

Ракът на кожата се проявява най-често под две форми – повърхностен кожен карцином и меланом. Първият обикновено изглежда като раничка или язва с перлен ръб, която не зараства, кърви и често се появява по откритите части на тялото.

„Такива образувания не са непосредствена опасност за живота, но не могат да се излекуват без оперативно отстраняване“, уточнява д-р Влаева. Именно затова при подобни симптоми е важно да се направи преглед, последван от изследване.

Меланомът, който е по-агресивна форма, най-често се развива от бенка. Сигналите за тревога включват промяна в цвета, нарастване на размера, асиметрия, неравни ръбове, кървене или сърбеж.

„Когато бенка започне да изглежда различно или създава дискомфорт, това е причина за незабавен преглед. Особено важно е хората с много бенки да се проследяват поне веднъж годишно“, допълва д-р Влаева.

Солариум или слънце?

Съществуват спорове кой източник на UV радиация е по-опасен – солариумът или слънцето. „И двата носят рискове, ако се използват неразумно – казва лекарката. - Трудно ще намерите дерматолог, който да препоръча солариум. При честото и продължително излагане се създават условия за увреждания, както и за появата на алергии, затова винаги съветваме пациентите да бъдат внимателни – независимо дали тенът е от солариум или от слънцето.“

Грижата за кожата започва с изграждане на добри навици – нанасяне на слънцезащитен крем с висок фактор, особено при светла кожа, носене на шапка и избягване на слънцето в часовете между 11:00 и 16:00 ч., както и поддържане на добра хидратация и редовни дерматологични прегледи.

Слънцезащитата е необходима и през зимата, особено при спортове като ски. Освен слънцезащитни кремове, вече съществуват и таблетки с антиоксидантно действие, които могат да подпомогнат защитата от слънцето, но не я заменят напълно.

„Зимното слънце, уличният тен, откритите рамене – не подценявайте ежедневното излагане“, съветва д-р Влаева.

Светлата кожа е по-застрашена

По-чувствителната, светла кожа е по-податлива на изгаряния и следователно на клетъчни изменения. Наследствеността също играе роля – хора с фамилна обремененост и много бенки трябва да са особено внимателни. Меланомът може да се появи и при по-млади хора, включително деца. Всяко съмнение трябва да бъде обсъдено с дерматолог, който ще прецени дали е необходимо отстраняване и ще насочи към подходящото лечение.

Редовният профилактичен преглед, поне веднъж годишно, остава най-сигурният начин да се погрижим за кожата си навреме. „Не бива да чакаме тревожни симптоми, за да потърсим лекар, а ежедневната грижа е инвестиция в дългосрочното здраве на кожата“, обобщава д-р Влаева.