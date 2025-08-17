Единственият действащ пожар е този при Струмяни, каза Николай Николов

Трябва ни нова техника, наличните хеликоптери не са добър вариант

„Обстановката към този момент е сравнително спокойна. Единственият действащ пожар е този в Струмяни, парк Пирин. Всички останали са под контрол, тази нощ имаше дежурства, за да не допуснем възобновяването им“.

Това каза каза главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, по БТВ. И допълни, че над 90% от пожарите се дължат на човешка дейност – небрежност, самонадеяност или непредпазливи действия.

Политиците влязоха в голям спор именно по темата за справянето с пожарите и необходимата техника за това – дали да купим нова, или да се преоборудват настоящата.

„Според мен наличните хеликоптери на ВВС трябва да се обслужат, да получат необходимото оборудване, за да могат още до година да се включат в гасителните действия. Голям проблем тук са пилотите - те трябва да имаме специално обучение, да са подготвени, за да могат безопасно да летят и да гасят“, смята Николов.

„Успоредно с това трябва да организираме подготовка на млади летци, нови летци и закупуване на такава техника. Да поръчаме такава техника. Специално за гасене на пожари, а не военна, която приспособяваме. Към момента, аз смятам, че този вариант, който имат сегашните самолети „Спартан“, не е добър вариант. Самолетите за пожарогасене са специални самолети. От този клас самолети, могат да качат 10-12 повече тона вода“, уточни комисар Николов.

„След като направим първата стъпка да възстановим хеликоптерите, да подготвим нови пилоти или тези, които ги имаме, да ги преобучим за гасене, ни трябва да поръчаме специализирана техника. Тази техника ще дойде до 5-6-7 години“, каза още той.

Той подчерта необходимостта от обучение и самочувствие при използването на системата за предупреждение BG-Alert и призова хората да следват указанията при евакуация.

Николов отбеляза, че подготовката и физическата подготовка на пожарникарите също са ключови. Българският отбор по пожарникарски спорт спечели първо място на европейско първенство, което показва високото качество на човешкия ресурс.

За борба с пожарите се използват както техника, така и доброволни формирования и дронове – предимно за наблюдение, като се планира закупуване и на дронове с възможност за първоначално гасене.

Накрая Николов обобщи, че българската пожарна служба разполага с най-модерното въоръжение в своята история и е на добро ниво в сравнение с другите европейски държави.