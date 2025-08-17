Три дни по-късно: Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

Още по темата: Двама души изчезнаха в морето край Слънчев бряг 15.08.2025 17:40

Телата на 14-годишен младеж и 35-годишния му роднина от Септември бяха открити в района на Южното пристанище на Несебър, след като влязоха в бурното море в четвъртък следобед и никой от тогава не ги е виждал.

Това се е случило край хотел "Вянд" в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

В момента се извършва оглед на място, като предстои телата да бъдат транспортирани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Двамата загинали са от град Септември и са били част от по-голяма компания, която, въпреки вдигнатия червен флаг и предупрежденията на спасителите за опасно морско вълнение, е влязла във водата, за да се разхлади. Четирима от мъжете са успели да излязат на брега, но младежът и неговият роднина са били завлечени от мъртвото вълнение.

В издирвателните действия, които се провеждаха от четвъртък следобед до днес, е участвал дрон на Регионалната дирекция "Гранична полиция" – Бургас, интегрираната система на "Гранична полиция" за наблюдение и спасяване в българските морски пространства, както и Морският спасителен координационен център, катер и дежурен гранично-полицейски кораб.