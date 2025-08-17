Седмичната анкета на “Труд нюз“: Българите разделени за войната в Украйна

В продължение на седем дни сайтът Trud.bg проведе онлайн анкета, в която участие взеха 2076 души с уникален IP адрес. Въпросът, поставен пред читателите, беше: „Ще спре ли войната в Украйна след срещата Тръмп – Путин в Аляска?“

Резултатите показват ясно, че българското общество е разделено по темата за бъдещето на конфликта. Най-голям дял от анкетираните – 37.50% – са убедени, че именно чрез пряк диалог между великите сили може да се постигне трайно споразумение. Според тях срещата между Тръмп и Путин може да се окаже ключова за намирането на дипломатическо решение и за слагането на край на войната. Тази нагласа изразява надежда, че балансът на силите ще бъде достатъчен, за да надделее разумът пред оръжията.

На противоположното мнение са 26.10% от гласувалите. Те смятат, че войната ще продължи до пълна победа на Украйна и ЕС над Русия. Това е групата, която гледа на конфликта като на битка за принципи и ценности, в която не може да има компромис. Според тях преговори няма да донесат трайно решение, а окончателният резултат ще бъде решен единствено на бойното поле.

Между тези два лагера стои значителен брой българи – 36.40%, които изразяват притеснение не толкова за развоя на войната, колкото за възможното въвличане на България в конфликта. Отговорът „Не знам, само да не забъркват България“ отразява широко разпространено усещане за несигурност, както и умора от продължаващите геополитически напрежения.

Данните от анкетата очертават три основни обществени нагласи – надежда за мир чрез дипломация, очакване за продължаваща военна конфронтация и стремеж към неутралитет и стабилност. Макар да няма единно мнение, резултатите ясно показват, че за голяма част от обществото приоритет е България да остане далеч от директно участие във военни действия.

В този контекст трябва да се отбележи, че България като член на НАТО и ЕС се намира в деликатна позиция – от една страна е част от общите ангажименти на съюзниците, а от друга – обществото ясно изразява желание за дистанциране от военния конфликт. Това разминаване между геополитическите реалности и обществените нагласи ще продължи да бъде фактор в българския политически живот, особено ако напрежението в региона се задълбочава.

