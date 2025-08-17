Пожар на пътя Велико Търново - Килифарево

Горят сухи треви по пътя Велико Търново - Килифарево, в участъка от бензиностанция Ромпетрол до разклона за Габрово. Районът на бензиностанцията не е застрашен, посочиха от полицията. За локализиране на пожара се включват и булдозери, които проправят просеки. Трите огнища на пожара гасят шест екипа на пожарните служби във Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Има заподозрян за пожара, по информация на свидетели това е водач, който е шофирал неизправен тежкотоварен камион. Започнато е досъдебно производство.

Двете огнища в района на Дебелец са овладяни и локализирани - екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали моментално, помагат доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. На терен е и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали, уточниха от пресцентъра на Община Велико Търново.

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено. Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои временно е затворен.