Рекорден брой пострадали в планината

3000 туристи потърсили помощ от спасителите

Значителен ръст на пострадалите в планините се отбелязва през тази година, съобщи директорът на Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК Емил Нешков.

Оказана е помощ на над 3000 души. Проведените спасителни акции са общо 228.

„Закъсалите и с фрактури на ски пистите са общо 2748 човека, което бележи ръст от 17 на сто спрямо 2024-та", поясни Нешков. По данни на службата най-много са случите в Рила – 79. По опасност и брой пострадали следва Пирин с 58 акции за спасяване на хора, Витоша с 35, а в Родопите са само пет.

Най-чести са били инцидентите в района на Банско. Затова и спасителният отряд в Дупница е най-натовареният в сравнение с останалите в страната. По данни на ПСС най-честите акции са за оказване на помощ и транспортиране на пострадали до болнични заведения, но е имало и 35 за извеждане от трудна ситуация, в която туристите не са успявали да се справят сами.

Същевременно, за 20 от тях се е наложило и използването на хеликоптер на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. „Основната причина за проведените акции са закъсали и изгубени в планината туристи. Едва след тях, като причина, идват любителите на екстремното каране на ски извън пистите", каза още Емил Нешков. Той пояни, че Планинската спасителна служба работи с 22 двойки спасителни кучета.