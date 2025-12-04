Петьо Блъсков за размириците на протеста и действията на МВР: Видяхме една лошо режисирана пиеса

"Грозна история, която отне много от чара на този огромен митинг"

Лошо режисирана пиеса - така главният редактор на "Труд News" Петьо Блъсков определи размириците и опитите на полицията да ги спре по време на протеста на 1 декември в София.

"На протеста имаше две събития. Едното беше беше режисирано. Първо онези къртеха, палеха и хвърляха. По едно време полицайте тръгнаха към тях. После полицаите се спряха, а другите настъпиха. Изобщо, вървеше една лошо режисирана пиеса", каза Блъсков по Bulgaria ON AIR.

"Полицаите я играха тази пиеса по чужд сценарий. Какво могат да направят? Там бяха докарани една патрулка и един автобус на полицията, които чакаха да дойдат онези да дойдат с камъните и да ги счупят", добави той.

Според него, няма смисъл да се иска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, но коментарите около тези събития не бива да навлизат в зоната на чиновническите полуистини. "Трябва да гледаме фактите. Полицаите са действали по указания. Значи указанията са били такива: "недейте да ги задържате, за да не стане по зле", коментира главният редактор на "Труд News".

Блъсков беше категоричен, че не може да се говори за превишаване на полицейски правомощия, а тъкмо обратното:

"Имаше неизползване на полицейски правомощия. Защо не използваме европейския опит? В Нидерландия имаше подобен протест наскоро и какво стана - проснаха ги на земята всичките. Франция, Грузия също. В САЩ Тръмп изкара армията."

"Това беше грозна история, която отне много от успеха, от чара на този огромен митинг, какъвто аз не съм виждал от 30 години. Много внимание й обръщаме", подчерта Петьо Блъсков.

"При всичките тези около 70 задържани как изведнъж се разбра, че синът на Атанас Бобоков е там? Откъде излезе тази информация", отбеляза още журналистът. Според него, това прилича на умишлено "накисване".