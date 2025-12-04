Президентът Радев обсъди стратегическата автономия на ЕС с посланиците от общността

Срещата се проведе в посолството на Дания

Държавният глава Румен Радев се срещна с посланиците на държавите членки на Европейския съюз у нас. Срещата се състоя в посолството на Кралство Дания по инициатива на посланик Флеминг Стендер, в рамките на Датското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Сред акцентите на срещата бяха предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, подходите за постигане на траен мир, негативното влияние на военните конфликти върху сигурността, стабилността, социалните и икономическите системи на Европа, както и постигането на стратегическа автономия на ЕС.

"Обсъдени бяха и актуалните обществени процеси в България", гласи информацията.

В разговора участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, както и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.