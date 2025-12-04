Пускат в двете посоки движението по Дунав мост-Русе

Ремонтът ще продължи в началото на 2026 г.

Пускат движението по Дунав мост - Русе и в двете посоки на 18 декември. Това съобщи Агенция “Пътна инфраструктура”.

От АПИ посочват, че ремонтните дейности в затворения в момента 320-метров участък, в платното в посока Румъния, завършват. В почивните дни за Рождество Христово и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения.

Основният ремонт на съоръжението в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста, в платното за България.

АПИ пояснява, че през изминалата седмица са монтирани парапет, осветителните стълбове и отводнителния колектор. Обновени са гребеновите фуги и защитното покритие по тротоарен блок. Освен това са произведени 8 стоманобетонни панела, с които общият им брой от началото на ремонта достига 717.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че да не пречи на трафика, уверяват от АПИ.