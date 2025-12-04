Правим още три моста над река Дунав

Съоръженията ще бъдат при Русе, Силистра и Никопол

Модернизират пътни и жп връзки

Изграждането на три нови моста над Дунав включва подписаният екшън план между България, Гърция и Румъния. Трите държави ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско море с Черно море. Това става възможно след подписването в Брюксел на Меморандум за разбирателство между правителствата на България, Гърция и Румъния за засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридор Черно море - Егейско море.

Подписи под документа поставиха вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, алтернативният министър на транспорта на Гърция Константинос Киранакис и държавният секретар по транспорт на Румъния Йонут Кристиан Савою.

Основен акцент за България е изграждането на три нови моста над Дунав - второ комбинирано съоръжение Русе–Гюргево, както и мостове при Силистра–Кълъраш и Никопол–Турну Магуреле. В документа се посочва още, че фериботните линии Оряхово–Бекет, Свищов–Зимнич и Силистра–Кълъраш ще бъдат надградени до стандартите за двойна употреба, за да отговорят на нуждите на военната мобилност и да осигурят по-голяма гъвкавост на транспортните потоци.

Планът към меморандума включва модернизацията на пътни и жп връзки в три основни направления от юг на север. Западната ос ще свързва Атина със София, като през Видин и Калафат ще достига до Букурещ и Централна Европа. Централната ос започва от Солун и Александруполис, преминава през Свиленград и Русе, и достига до Букурещ, а оттам към Украйна и Молдова. Източната ос свързва Егейско и Черно море - от Александруполис през Бургас и Варна до Констанца. Тя е нова перспектива за нашите пристанища и ще осигури алтернативни маршрути за търговия и мобилност.