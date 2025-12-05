Православната църква чества свети Сава Освещени, трите ястия, които трябва да присъстват на масата

В деня на св. Сава не трябва да се мисли за лоши неща

Православната църква чества паметта на свети монах Сава Освещени. Св. Сава е роден през 439 г. в Кесария Кападокийска в благочестивото семейство на християните Йоан и София.

На 17-годишна възраст той отива в Палестина, центърът на монашеството по това време. Там живее в манастира на Свети Евтимий Велики, а след смъртта на своя наставник – в манастира на Свети Теоктист. По-късно Сава се оттегля в пустинята, където прекарва много години в пълно уединение, пост и молитва.

В деня на св. Сава не трябва да се мисли за лоши неща - вярва се, че негативните мисли на този ден се умножават стократно.

Друга забрана за празника е работата с остри предмети, която важи най-вече за жените. В някои части на страната на този ден не се секат дърва.

В народните вярвания трите църковни празника на св. Варвара, св. Сава и св. Никола, които са съответно на 4,5 и 6 декември вървят заедно. Въпреки че св. Сава е мъж, в народните легенди той е описван като жена заради името си. Обредните практики на Св. Сава са сходни като тези за Св. Варвара, защото двете "сестри" подготвят всичко за празника на брат им Никола.

Народната приказка гласи: „Варвара вари, Сава пече, Никола иде с голямата лъжица и гости гощава".

В народните традиции св. Сава се свързва с плодовитостта, за това на този ден, в миналото жените с проблеми със забременяването са изпълнявали ритуал заедно с най-старата жена в дома. Традицията повелява жената, която иска дете, да замеси обреден хляб. При пресяването на брашното тя трябва да държи ситото обърнато наопаки, а най-старата жена казва: „Обърни, чедо, ситото, че да ти се обърне корема".

Народните вярвания се свързват и със страхопочитание към Св. Сава, защото се вярва, че „засява" болестите по хората, докато св. Варвара ги заравя.

Празникът е по време на Коледните пости и затова трапезата трябва да е постна.

Три ястия, които трябва да присъстват на масата:

Хляб

На този ден обичаят повелява да се омеси и опече домашен хляб. В миналото имало традиция жените, които искали да заченат, да приготвят обреден хляб.

Жената започвала да пресява брашно със сито, обърнато наопаки, а най-старата жена ѝ казвала „Обърни, чедо, ситото, че да ти се обърне коремът“ и вярват, че след като раздаде омесения и опечен обреден хляб на кръстопът, до година рожба ще добие.

Питка

На всеки голям празник традицията отрежда да се направи домашна питка, за да се почете паметта на светеца или светицата.

Мекици

По стара традиция на деня на свети Сава за здраве и благоденствие е трябвало да се пържат мекици и да се раздават на съседите.