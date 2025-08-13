Един кандидат за доставка на биодизелови влакове

Прогнозна стойност на поръчката е 485,7 млн. лв. без ДДС

Фирмата е от Словакия

Само една компания има интерес към поръчката на Министерството на транспорта за доставка на 10 нови влака на биодизел. Словашката компания „ЖОС Врутки“ АД е подала оферта, а цените за доставка на влакове и за поддръжката им са по-ниски от прогнозните стойности в търга.

Процедурата беше стартирана през юли с прогнозна стойност 485,7 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти беше 31 юли, но беше удължен до 11 август. Въпреки удължаването е подадена само една оферта.

Дадената от фирмата цена за доставка на мотрисните влакове е 132 млн. лв. без ДДС, което е с близо 8 млн. лв. по-малко от прогнозната стойност в търга. Общата цена, която предлага фирмата, не може да бъде изчислена в единна сума, тъй като една от основните компоненти – плановата поддръжка, е с променлива стойност и зависи от изминатите километри за 15-годишния период. „ЖОС Врутки“ предлага цена за тази дейност 4,99 лв./км без ДДС.

За извънпланова поддръжка компанията предлага 13,2 млн. лв. без ДДС. За извънпланови ремонти също са предложени 13,2 млн. лв. без ДДС.