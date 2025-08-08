Българите очакват влошаване на инфлацията и икономическа ситуация в страната

Българските потребители продължават да смятат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Това показват данни от изследването на Националния статистически институт "Наблюдение на потребителите - юли 2025 г.", съобщиха от националната статистика.

Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се покачва с 14,8 пункта.

Справка в НСИ сочи, че през юли 2024 г. потребителите също са продължавали да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени.

Общият показател на доверие на потребителите през юли 2025 г. намалява с 4,7 пункта в сравнение с април (от -16,4 на сто на -21,1 на сто), което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. За сравнение, показателят през юли 2024 г. е нараснал с 5,6 пункта спрямо априлското си равнище.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Същевременно обаче през юли 2025 г. се наблюдава известен оптимизъм (от 6,1 пункта) в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са влошени през юли 2025 г. спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 4,6 и 10,6 пункта.

По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.