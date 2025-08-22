Засилват проверките на атракциони

Установиха 2300 случая на работа без договор

“Близо една четвърт от икономиката на България е в сивия сектор - около 23-24%. А от друга страна, не достигат пари за пенсии, за младите хора, за майките, за втората година майчинство. Как да стигнат средствата, когато част от бизнеса продължава да тарикатства и да ощетява бюджета?”, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той се включи в проверка на Главна инспекция по труда в Слънчев бряг. “В цялата страна от началото на годината сме установили 2300 случая на работа без трудови договори. Само в областта на хотелиерството и ресторантьорството този брой е близо една четвърт от всички случаи - около 500”, заяви Гуцанов.

Той подчерта, че секторът на туризма се оказва изключително рисков и затова контролът в него е особено интензивен. “Само в ресторантьорството и туризма до момента са извършени 4300 проверки - мащаб, какъвто досега не е имало. Откритите нарушения са над 19 хил.”, посочи министърът. Той заяви, че ще се засили контролът от страна на Инспекцията по труда и във фирмите за атракциони, макар че безопасността при тях не е въпрос към Министерството на труда. “Тези съоръжения имат много бързо стареене, защото са подложени на слънце и морска вода, и аз наистина не мога да разбера защо хората, които се занимават с подобна дейност, не си дават сметка за това”, каза министърът.

Борислав Гуцанов изрази увереност, че промяната трябва да започне от съзнанието на всеки работодател. “Нашето министерство прави всичко възможно за превенция на недекларирания труд, но няма как да постигнем резултат без реална промяна в начина на мислене”, заяви министърът.