30% по-слаба гроздова реколта в Пиринско

Сушата изцеди лозите

Оцелялото е с много малки зърна

С 30% по-слаба реколта от грозде очакват лозарите в Пиринско заради голямата суша през това лято. Стопани отчитат и наличието на значително по-малко болести тази година заради високите температури, които не позволяват развитието на гъбични заболявания, от които най-много страдат растенията. Но сортовете, които не са издръжливи на суша, са засегнати. Гроздето буквално се е изсушило, изгоряло, а оцелялото е с много малки зърна. Лозарите се надяват на повече дъждове през септември, за да се налеят зърната.

Иначе захарността е висока, но липсва сок, буквално гроздето е станало на стафиди, коментират лозарите в Пиринско.

В края на август стопаните ще берат сортовете “Мускат”, “Мерло”, “Отонел”, “Сандански мискет” и други. Те се надяват реколтата им, която трябва да берат през септември-октомври, да бъде по-добра. Според техните прогнози няма да има поскъпване на изкупните цени, но суровината ще бъде по-малко. Но каква ще бъде цената на виното нова реколта все още стопаните не казват.

Големият пожар над Илинденци е засегнал част от лозовите масиви на хората, но повечето са останали здрави. В региона е практика старите хора, които имат стотици дка лозя, да ги отдават под наем. От лоша реколта, пак заради сушата, се оплакват и стопаните, които гледат плодови дръвчета. Прасковите в района са също доста изсушени и лишени от сокове заради високите температури.