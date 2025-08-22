Гуцанов: Фирмата, предлагаща парасейлинг, при който в Несебър загина 8-годишно момче, не е била проверявана от инспекцията по труда

Фирмата, предлагаща парасейлинг, при който в Несебър загина 8-годишно момче, не е била проверявана от Инспекцията по труда, но такава проверка предстои. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в Слънчев бряг, където започнаха проверки дали работодателите спазват трудовото законодателство.

Контролът над водните атракциони след инцидента ще бъде засилен, посочи министър Гуцанов:

"Подобни съоръжения трябва да бъдат проверявани ежегодно, а тези съоръжения имат много бързо стареене, защото слънце и морска вода, аз наистина не мога да разбера защо хората не си дават сметка, които се занимават с подобна дейност, че с морето шега не бива и това не е приказка, а наистина всичко това трябва да бъде проверявано многократно".

На заседанието на Окръжния бургаски съд, който гледа мерките за неотклонение на тримата задържани за инцидента, при който загина 8-годишното дете, стана ясно, че има нарушение на трудовото законодателство. Хора във фирмата са били назначени за работа без трудови характеристики и са работили вместо 4, 10 часа.

Павлин Васков, директор на бургаската инспекция по труда, коментира:

"Това е нарушение, но това нарушение на 4-часовия трудов договор по какъв начин би рефлектирало върху самия инцидент, който се е случил, защото се касае за съоръжение, което ние не контролираме? Ние нямаме реална компетентност да контролираме коланите, сбруите на този парашут, който се ползва не от работници на дружеството, а се ползва от клиенти, които са външни лица".

Той допълни, че конкретната фирма не е била проверявана до момента.