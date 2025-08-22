Евродепутатът Станислав Стоянов ще посети за отворена среща Велико Търново

На 25 август 2025 г. евродепутатът ще посети Старата столица. Станислав Стоянов е възпитаник на Великотърновския университет, където е завършил бакалавърска степен по „Приложна лингвистика с френски и испански език“, а след това магистратура по „Европейска интеграция“. Сега е евродепутат, избран от квотата на “Възраждане” и към момента е единственият българин, който председателства европейска партия - “Европа на суверенните нации”.

Във Велико Търново той идва, за да се срещне в 18:30 ч. в зала ”Преслав” на Гранд хотел Велико Търново с великотърновци. Входът е отворен , а разговорът - по важни за страната ни теми като еврозоната, земеделската политика, случващото се в Европа и света и къде се намира България в настоящата геополитическа ситуация.

В 16:30 ч. в зала "Трапезица" Стоянов ще се срещне и с представители на медиите, пред които ще даде пресконференция за работата си в Европейския парламент, за борбата за запазване на демокрацията и провеждането на референдум каква да е националната валута в България, македонския въпрос, предстоящите промени по отношение на земеделската политика на Европейския съюз и работата на българските евродепутати от “Възраждане”.

Станислав Стоянов е категоричен, че ако България не заявява ясно своите цели и интереси, не може да очаква специално отношение от страна на Европейския съюз. „Никой няма да реши проблемите ни вместо нас. Ако не поставяме нашите искания на масата и не отстояваме интересите си, няма как да получим вниманието, което заслужаваме.“, казва той.

На 25 август 2025 г. срещата с евродепутата започва в 18:30 ч. в зала “Преслав” на Гранд хотел Велико Търново, където Станислав Стоянов очаква великотърновци.

Какво още каза Станислав Стоянов може да видите тук: https://www.facebook.com/share/r/18P3ZNCp1J/?mibextid=wwXIfr