Гуцанов: Ще осигурим средства за екипировка за доброволците, които помагат в гасенето на пожари и в справянето с щетите от наводнения

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи проект, който ще осигури пари за екипировка за доброволците, които помагат в гасенето на пожари и в справянето с щетите от наводнения.

Проектът предвижда подпомагане на доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации.

"По време на репортажите от пожарите стана ясно, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване. Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за оборудване на доброволци и покупка на дронове спрямо нуждите“, каза Гуцанов. И добави, че до края на годината техниката ще бъде закупена.

Средствата са осигурени от Министерството, и са по програма за развитие на човешките ресурси.

Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. ком. Александър Джартов добави, че с отпуснатите средства ще може да се купи по-добро и ново оборудване. "Така ще се справим по-добре и ще намалим щетите, възникнали от пожарите. Ще разпределим средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите“, посочи Джартов.

Над 3500 доброволци от 250 формирования са регистрирани при пожарникарите. Те разполагат с шест дрона за пожари на голяма площ и в труднодостъпни райони.