Калоян Паргов: Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация

"Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация, която граничи с геноцид".

Това мнение изрази във фейсбук зам.-председателят на БСП Калоян Паргов.

"Дълго време държавата отсъстваше. Това трябва да се промени и се надявам, че се полагат всички усилия, за да се случи. Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация, която граничи с геноцид.

Последните дни показаха, че има цели икономически сектори, които не подлежат на регулация и контрол. А тяхната липса води до загуба на човешки животи, включително и на детски. Почернени са “перли” на туризма ни в разгара на сезона - Несебър, Слънчев бряг.

Къде отиваме и какво правим? Ако не спрем собственото си самоунищожение, не след дълго от нас ще остане само територията и българската нация ще изчезне. А българската земя е и хубава, и богата. И тя ще остане …", пише зам.-председателят на БСП.