Над 1 млн. човека въобще не търсят работа

Трудят се само 2,93 млн. човека на възраст над 15 г.

Висшистите по-лесно намират работа

Над 1 млн. човека в България на възраст между 15 и 64 години въобще не търсят работа, показват данни на НСИ за второто тримесечие на годината. О тях 456,1 хил. са мъже, а 585,9 хил. са жени.

Над 26 на сто от хората в страната на възраст между 15 и 64 години не търсят работа. От тях малко над 43% са неактивни на пазара на труда, защото продължават да учат. Но останалите нито работят, нито учат. Около 15,5 хил. човека са обезкуражени и не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят. Но е огромен делът на хората, които просто не работят.

Отделно над 110 хил. човека са официално безработните. Хората с по-добро образование по-лесно намират работа. От всички безработни само 13,4% са с висше образование, 52,2% са със средно, а 34,4% са с основно или по-ниско образование, показват данните на НСИ. Общо за страната безработицата е 3,6 на сто, но по степени на образование безработицата е съответно 1,3% за хората с висше образование, 3,5% за средно образование и 13% за основно и по-ниско образование. Разликата на безработицата при висшистите и хората с основно и по-ниско образование е десет пъти.

Продължително безработни (от една година или повече) са 46,8 хил. човека, или 42,4% от всички безработни. От общия брой на безработните 15,4 хил., или 14%, търсят работа за първи път.

Работещите хора на възраст над 15 години са само 2,93 млн., показват данните на НСИ. Делът на работещите от населението на възраст над 15 години е 53,2%, като при мъжете този дял е 59,3%, а при жените – 47,7%.

В сектора на услугите работят 1,974 млн. души, или 67,3% от работещите, в индустрията – 804,3 хил. (27,4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 155,6 хил. (5,3%). По статус заетите се разпределят по следния начин: 5,5% (161 хил.) са работодатели, 7,3% (214,6 хил.) работят за себе си и нямат нает персонал, 86,8% (2,545 млн.) са наети, а 0,4% (12,6 хил.) са неплатени семейни работници.