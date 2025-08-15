Удрят ни най-много с цени на сирене и краставици

Надценките при търговията на дребно са от 20 на 100 на сто

Храните в търговските вериги са по-скъпи, отколкото в малките магазини

Има големи разлики по градове

Търговците ни удрят най-много с цените на краставиците и на сиренето. От продажбите на едро до търговията на дребно цените на краставиците нарастват над два пъти, а надценката при сиренето е над 70 на сто. Това показва наблюдение на КНСБ за цените на 21 основни стоки от малка потребителска кошница в над 600 търговски обекта в 81 общини. Целта на наблюдението е да бъдат гарантирани интересите на потребителите чрез предотвратяване на необосновано повишение на цените на стоките и услугите.

Разликата между цените на едро и дребно са от 20% до над 100% надценка, каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Цялата верига на доставки трябва да се изсветли, защото само при наличие на информация, може да работи конкуренцията на пазара, добави той. Според Любослав Костов контролните органи трябва да се намесят, за да бъде даден отговор на въпроса защо надценката между цените на яйцата на едро и дребно е 63%, а при краставиците е 102%.

Според данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища средната цена на 10 яйца на едро е 3,50 лв., а наблюдението на КНСБ в магазините показва, че средната им цена на дребно е 5,70 лв. При сиренето цената нараства от средно 11,53 лв. за кг на едро до 19,70 лв. за кг на дребно. При картофите надценката е 65% - от 1,12 лв. за кг на едро цената при продажба на дребно е средно 1,85 лв.

При прясното мляко надценката е 55 на сто - от средно 2,30 лв. за литър на едро цената на дребно е средно 3,56 лв. При белия боб надценката е 58% - от 4,28 лв. средна цена на едро до 6,67 лв. цена на дребно. При ябълките надценката е 58% - от 2,72 лв. на 4,30 лв. А при доматите е с близо 62 на сто - от 2,41 лв. на 3,90 лв.

Данните на КНСБ показват, че цените на повечето от наблюдаваните основни храни са по-високи в големите търговски вериги, отколкото в малките магазини. Големите търговски вериги имат по-голяма пазарна сила, имат по-голям асортимент и могат да правят по-големи промоции, но цените при тях са по-високи, което е алогично, коментира Любослав Костов.

От наблюдаваните стоки в малката потребителска кошница, 17 се продават в големи търговски вериги и в малки магазини. От тях цените на 11 основни храни са по-високи в големите търговски вериги. Като разликата стига до 11 на сто. Например в малките магазини средната цена на белия боб е 6,36 лв. за кг, а в големите вериги е 7,15 лв., което е с 11% повече. Цената на 10 яйца в малките магазини е средно 5,37 лв., а във веригите е 6,03 лв., или с 10,9% повече. Свинските кренвирши в големите вериги са с 6,2% по-скъпи, отколкото в малките. Ябълките са със 7,6% по-скъпи, а доматите с 5,7% по-скъпи, отколкото в малките магазини.

От КНСБ следят и промените на цените на стоките от малката потребителска кошница в рамките на месец. Оказва се, че лимоните са поскъпнали с 9,6% за месец, ябълките със 7,8%, цялото пиле с 2,8%, а хлябът с 2,1 на сто. За месец цената на кафето в картонена чаша е нараснала средно със 7,1%, а на минералната вода от половин литър с 5 на сто.

Има големи разлики между цените на основните храни в различните райони на страната, показва наблюдението на КНСБ. Например брашното е най-скъпо в Пловдив - средно 2,31 лв. за кг, или с 10,4% над средната цена за страната. Свинският бут е най-скъп във Варна - 14,10 лв. за кг, или с 14,6% над средната цена за страната. Баничката е най-скъпа в София - следно 2,75 лв., или с 5,8% над средното ниво за страната. Чаша кафе е най-скъпа в Перник, Габрово и Търговище - средно 1,37 лв., или с 29% над средното ниво за страната.