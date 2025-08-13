Среброто поскъпна двойно за три години

Осигурява доходност значително над инфлацията

Само за последните осем месеца повишението на цената е с 30%

Търсят го в индустрията

Среброто значително поскъпна през последните години, показа проверка на „Труд news“. Само за последните три години, от лятото на 2022 г. насам, „малкият брат“ на златото е поскъпнал близо два пъти – тръгвайки от около 19 щатски долара за унция и достигайки до над 38 щатски долара за унция.

Само за последните осем месеца на 2025 г. цената на среброто се е повишила с 30%, следвайки рекордното повишение на цената на жълтия метал.

Все повече инвеститори вече обръщат внимание на среброто като по-достъпна алтернатива на златото. Търсене на сребро има от и индустриалното производство, а исторически то е използвано за сечене на монети.

Новопубликуван анализ на британската банка HSBC представя своите прогнози за покачване на цената на среброто в следващите години. Очакванията са „силното гравитационно привличане“ на златото да продължи да дърпа нагоре и среброто. Специалистите предупреждават, че конкретно за 2025 г. индустриалното търсене на среброто е по-слабо, като се очаква то да се възстанови след 2026 г.

Историческото съотношение на цените на златото към среброто е 15:1, т.е. 15 унции сребро купуват една унция злато. Но през последните години заради рязкото поскъпване на златото това съотношение е нарушено. Причината за по-голямото поскъпване на златото е, че към него са насочени повече инвестиции. При запазване на съотношението 15:1 и при сегашната цена на златото от около 3400 щатски долара за унция експерти коментират, че можем да очакваме значително поскъпване на среброто през следващите години до над 220 щатски долара за унция. Това е увеличение на цената пет–шест пъти над сегашните стойности на среброто.

При средна възвращаемост от инвестиция в сребро на основните световни валути от близо 9% годишно за последните над 20 години, среброто се оказва не по-лошо във функцията си на защита от инфлация от златото. Поскъпването на среброто значително изпреварва инфлацията в страната и позволява не само запазване на стойността на инвестираните пари, а и реализиране на добра реална доходност.

Макар да няма същото търсене от централни банки като златото, среброто остава достъпна алтернатива на обезценяващите се традиционни валути. За да бъдат избегнати краткосрочни колебания на цената на среброто, експерти съветват инвестициите в благородния метал да бъдат с по-дълъг хоризонт от поне пет години.