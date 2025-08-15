Повишението на цените е най-голямо от 20 месеца насам

Хлябът е поскъпнал с 11 на сто

Инфлацията нарасна до рекордно ниво, показват данни на Националния статистически институт към края на юли. Годишната инфлация е нараснала до 5,3%, което е най-високото ниво от 20 месеца насам. Оказва се, че от близо две години не сме имали такова поскъпване.

Нарастването на цените на храните, както и на алкохолните и тютюневите изделия е със 7,6% за година. Но най-голямо е поскъпването на пакетните услуги за почивка и туристически пътувания - с 23,6% спрямо месец юли миналата година. Събирането и изхвърлянето на битовите отпадъци е поскъпнало средно с 20,7 на сто.

Ресторантите и баровете са вдигнали цените с 11,2% за година, а поскъпването на услугите в бръснаро-фризьорски салони е още по-голямо - с 15,8 на сто. Оказва се, че голямо поскъпване има в редица основни стоки и услуги, които засега не са в полезрението на държавните контролни органи. Усещането на хората за инфлация не се определя само от цените на основни храни, а и от редица услуги.

Например ремонтите на автомобили са поскъпнали с 13,1 на сто, а лекарските услуги - с 8 на сто. Цената на тока на домакинствата е вдигната с 11,3% за година, показват данните на НСИ. Цената на тока се определя от КЕВР и данните показват, че значително е нараснала.

От основните храни най-голямо е поскъпването на плодовете - с близо 25 на сто за година. Причината за това е, че тази година реколтата от редица плодове е по-лоша. Но и цените на останалите храни нарастват, макар и с по-малко.

Хлябът и зърнените храни са поскъпнали с 10,8% спрямо месец юли миналата година, а повишението на цените на маслото и олиото е с 11,4%. Въпреки че млякото в България е едно от най-скъпите сред страните от ЕС, цената му продължава да нараства. За година млякото, млечните продукти и яйцата са поскъпнали с 5,8 на сто.