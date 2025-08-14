Буркани от Индия и Египет изместват българските консерви

Внасят плодове и зеленчуци

“Консервната промишленост в България може би е пред своя край. Скоро на рафтовете в магазините ще предлагат кисели краставички от Индия, печени чушки от Македония, компоти от Гърция и конфитюри от Египет”. Това казва Стойко Кировски, председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Бизнесът на фирмите от бранша зависи от суровината, работната ръка и пазарите. Когато България изнасяше консерви за Русия, производството на консерви у нас е било близо 900 хил. тона годишно. Сега то е шест пъти по-малко - около 150 хил. тона. Ние започнахме да произвеждаме все по-малко и по-малко, обясни Кировски.

Населението на Европа е три пъти по-голямо от това на Русия, но имиджът на българските стоки в Европа е много нисък. Не ни обичат много европейците, каза Стойко Кировски. Българските преработватели изнасят за Европа, но предимно с техни марки. “Никой не иска нашите брандове там. Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа”, каза Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо.

В България е голям спадът на производството на плодове и зеленчуци. Затова браншът внася суровини от цял свят.