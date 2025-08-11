Шарката заплашва да унищожи българските овце

Откриха огнище на заразата и в стадото на Аграрния университет в Пловдив

През последните 40 дни близо 50 на сто от стадата в Пловдивска област са умъртвени

Ваксинацията стопира износа

България е на ръба да загуби част от националния си генофонд - заразата от шарка по овцете вече унищожи половината от стадата с типични български породи в Пловдивска област, предупреждават от бранша.

Над 100 огнища на болестта са регистрирани в региона, като ново огнище бе открито и в стадото на Аграрния университет в Пловдив.

През последните 40 дни близо 50% от стадата в Пловдивска област - около 2000 овце - са унищожени. Особено застрашени са породите “Вакла маришка” и “Бяла маришка овца”, чийто основни популации са концентрирани в региона. Според експерти, неправилната оценка на риска от Българската агенция по безопасност на храните може да доведе до безвъзвратна загуба на тези породи, които се опазват вече 35 години.

До момента в страната са умъртвени над 13 000 животни, а ситуацията наподобява гръцкия сценарий, където над 200 000 овце бяха унищожени от шарка. Затова браншът се събира на кръгла маса с учени и експерти утре, за да обсъди стратегии за опазване на националния генофонд.

“Има зараза, ефтанизират се животните, но разпространението не приключва, това се наблюдава вече в цяла Гърция. Идеята е това да не се допуска у нас, тъй като за разлика от тях, ние имаме седем пъти по-малко животни и това ще се отрази много силно на нашето овцевъдство, което и без това в последните 30 години е доста редуцирано”. Това заяви пред “Труд news” Симеон Караколев, председателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация

Той уточни, че шарката се разпространява основно през придвижване на животни или транспортните средства.

“С транспортно средство вирусът може да бъде пренесен с кал, изпражнения от животни. Той може да остане по калник, гума на автомобил, подметка - само по такъв начин може да се пренесе заразата. Чрез комари не се пренася, трябва да има директен контакт”, уточни Караколев. Той подчерта, че дезинфекцията в този случай е едно от средствата, които са нужни за всяко едно стопанство.

Ваксинацията пък поставяла в риск бизнеса. “Когато животните се ваксинират, има рестрикции от редица държави, които не желаят да търгуват с продукция от ваксинирани животни. А именно такава от овче и козе мляко ние изнасяме 70 на сто. В България се консумират само около 30% от млечните продукти от овце и кози. Затова би последвал огромен удар върху стопанствата, които работят с мляко за износ, съответно предприятията които преработват, а това са над 30-годишни пазари”, каза Караколев. Той посочи и това като основна причина за разпространението на шарката в големи мащаби в Гърция, която изнасяла “фета” за около милиард евро годишно и една такава ваксинация автоматично може да отреже нейните пазари.

“Нашите предложения са за много стриктни и превантивни мерки и откъм придвижване на животни, и откъм посещения в стопанствата, както и към дезинфекцията. Ако тези мерки не дадат нужния резултат, а то е огнищата да бъдат спрени, тогава предлагаме кръгова ваксинация, локализирана само за Пловдив и региона. Възбраната за износ тогава ще важи само за там, но останалата част от страната ще бъде опазена от рестрикции”, каза фермерът.

Той уточни, че в момента се водят разтовори с Министерството на земеделието за обезщетения не само за евтанизирани животни. “Тъй като в определени региони на страната животните не излизат, заради забрана за пашуване, това налага фермерите да правят извънредни разходи с храната за зимата - по тази линия също се очаква да има компенсации за всички засегнати стопанства”, каза Симеон Караколев.