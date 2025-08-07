Очакваме около 32,8% спад в износа за САЩ заради новите мита, каза Дончо Барбалов

Очакваният спад в българския износ за САЩ заради новите мита е около 32,8 процента или 1,5 на сто от общия износ. Това казва заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов пред БТА.

Очакваният негативен ефект върху брутния вътрешен продукт на България от наложените мита е около 0,35 процента.

Заместник-министър Барбалов напомни, че ЕС е единственият търговски партньор на САЩ с двуфазово определение на митата. Това означава, че ако митото е било между нула и 15 процента, то става 15 процента, а ако е било над 15 на сто, ставката се запазва на същото равнище.

При изчисляване на базата на реалния износ на България за САЩ през 2024 г. излиза, че среднопретегленото мито е 12,51 процента за българските стоки, каза Барбалов. Причината е, че например при медицинското оборудване, което досега е било с нулево мито, сега ставката ще стане 15 процента, по подобен начин е и при слънчогледовото семе, при етеричните масла, където досега митото е било 1,7 процента, а сега ще е 15 на сто или реално 13,3 на сто. Освен това имаме и стоки, които са в така наречения Списък на изключенията - нефтено масло, антибиотици, за които няма наложени допълнителни мита, и това допринася за сваляне на среднопретеглената стойност на митата, които ще бъдат плащани от българските износители за САЩ.

Барбалов напомни за изразяваната нееднократно позиция на България и на ЕС да бъдат преразгледани 50-процентните мита за стомана, мед и алуминий или да бъдат допуснати квоти, за да не се налага нашите производители да плащат, по думите на Барбалов, едни забранителни по своето същество мита.

Заради значителния си по обем износ групата стоки, които най-много ще бъдат засегнати от новите мита, ще са медицинските, хирургическите и зъболекарските инструменти и апарати, както и слънчогледовите семена. Негативен ефект ще има и върху групата "друга апаратура" – тестомери, аеромери и подобни инструменти, при които митото от 0,4 на сто става 15 процента.