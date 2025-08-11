Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

Цената на потребителската кошница е с един лев по-висока тази седмица - от 97 на 98 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция. Той подчерта, че продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като движението на цените на храните е нормално за месец август.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на дините с 5 стотинки, прасковите с 9 стотинки, морковите с 8 стотинки, зелето с 2 стотинки, зеленият пипер с 4 стотинки и лукът с 2 стотинки.

Картофите запазват цената си от миналата седмица, като увеличение се наблюдава при доматите с 16 стотинки, краставиците - 27 стотинки, лимони - 20 стотинки, червен пипер с 5 стотинки, тиквички със 7 стотинки, ябълки с 5 стотинки и кайсии с 5 стотинки.

При основните хранителни продукти поскъпва свинското месо на едро с 12 стотинки, киселото мляко със 7 стотинки, пилешкото месо с 4 стотинки, прясното мляко с 3 стотинки, сиренето с 5 стотинки и олиото с 5 стотинки.

Стоките, които намаляват своята цена, са маслото с 9 стотинки, кашкавала с 18 стотинки, фасулът с 4 стотинки и ориз, захар, брашно, яйца - с по 1 стотинка.

Иванов отбеляза, че вариациите са доста малки, като представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата. Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,83 лева за килограм, като той допълни, че това съвпада със световната тенденция за намаляване на цената на захарта. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,17 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,35 лева за килограм. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,51 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,10 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,35 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,72 лева за килограм, а сиренето - от 11,40 лева е станало 11,61 лева за килограм. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,06 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,43 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,36 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 9,87 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,92 лева за килограм.

Доматите са били 2,47 лева на 20 май, а сега са 2,66 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 1,80 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,01 лева за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,92 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,23 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,15 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,85 лева за килограм, а зеленият пипер – от 4,32 е стигнал до 2,19 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,20 лева на килограм.

Цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,15 лева за килограм. Цената на прасковата в момента е 3,81 лева за килограм. Цената на кайсиите е намаляла от 5,80 на 4,10 лева за килограм, а на динята - от 1,25 на 0,64 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,80 лева за килограм.

Иванов каза, че покачването на потребителската кошница с 1 лев се дължи изцяло на сезонни и климатични изменения, като продължаваме да наблюдаваме един спокоен пазар с характерни пазарни взаимодействия без външни влияния.