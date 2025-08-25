Потребителската кошница запазва стойността си от 97 лв.

Доматите поевтиняват, краставиците поскъпват, съобщиха от Стоковите борси и тържищата

Потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица и отново е 97 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция.

При зеленчуците намалява цената на едро на доматите с 29 стотинки, червения пипер с 12 стотинки, зелето с 4 стотинки, зеления пипер с 20 стотинки. Цената на ябълките остава без промяна от предходната седмица.

Увеличение се наблюдава при краставиците с 24 стотинки, лимона с 11 стотинки, тиквички - с 12 стотинки, кайсия - с 8 стотинки, праскови - с 5 стотинки. Ръст има и при динята с 3 стотинки, картофи - с 2 стотинки, лук - с 2 стотинки и морков с 1 стотинка.

При основните хранителни продукти поскъпва свинското месо на едро с 10 стотинки, сиренето с 2 стотинки, прясното мляко с 5 стотинки, фасулът с 4 стотинки и яйцата с 1 стотинка.

Стоките, които намаляват своята цена, са кашкавалът с 10 стотинки, кисело мляко с 2 стотинки, пилешко месо с 9 стотинки, олио с 6 стотинки, ориз с 4 стотинки, брашно с 2 стотинки и масло - с 1 стотинка.

Иванов отбеляза, че пазарът е в много стабилно състояние, като представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата.

Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,82 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,21 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,31 лева за килограм. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,55 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,19 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,36 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,51 лева за килограм. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,11 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,39 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,39 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,05 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,83 лева за килограм.

Доматите се търгуват по 2,18 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,34 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 99 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,83 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,22 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,05 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,62 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,75 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,52 лева на килограм.



