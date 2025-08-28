До края на седмицата плащат 80% от обезщетенията за овошките

Щети без аналог за последните 20 години

2025 г. е без аналог през последните две десетилетия по щети в растениевъдството - над 320 хил. дка трайни насаждения в страната са напълно унищожени от пролетните студове. Подадени са повече от 5050 заявления за подпомагане, като пораженията са близо 100%, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов на среща със стопани в Кюстендил.

Въпреки мащаба на кризата, вече са разплатени над 13 млн. лв. по 938 заявления, а до края на седмицата средства ще получат още близо 900 земеделци. Това ще обхване около 80% от очакваните плащания за първата група култури - череши, вишни и кайсии.

Капитанов уточни, че проверките върху останалите заявления ще продължат до 19 септември, като всяко ще се разглежда поетапно, за да няма забавяне. Всички стопани, чиито площи са в добро агротехническо състояние, ще получат обезщетения до края на месеца.

“За първи път в рамките на една календарна година се извършват плащания в такъв обем - над 32 млн. лв. и за толкова голям брой площи и бенефициенти”, подчерта заместник-министърът.

Той призна, че в Кюстендилска област има случаи на стопани, които не са получили пълно подпомагане заради липса на достатъчно данни. Тези заявления ще бъдат разгледани допълнително.

За втората група култури - сливи, праскови, нектарини, бадеми и др. - вече е издадена заповед за обявяване на събитие и предстои прием на заявления. Междувременно, местните овощари подготвят сдружение, което ще работи за въвеждането на защитено географско указание “Кюстендилска череша”.