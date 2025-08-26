51 500 съкратени работници в автомобилния сектор в Германия

Най-засегнати са "Мерцедес" и "Фолксваген"

Данни за последната година сочат 2,1% спад на немската икономика

Германската промишленост продължава да губи работни места, като най-потърпевш е сектора на автомобилните производители. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания “Ернст енд Янг” (EY). Нито един друг немски промишлен отрасъл не е бил толкова силно засегнат от 2019 г. насам, като през този период са съкратени съкратени 245 000 работни места.

Германските промишлени фирми са реализирали приходи от над 533 милиарда евро (623,98 милиарда долара) през второто тримесечие на 2025 г., което е спад с 2,1% на годишна база, сочи проучването на EY, позоваващо се на данни от официалната статистическа служба. Това следва спад от 0,2% през първото тримесечие.

Броят на заетите в германската промишленост също е спаднал с 2,1% през второто тримесечие, до 5,43 милиона. Най-рязък спад в работните места се наблюдава в автомобилостроенето, където през второто тримесечие те са намалели с 6,7%. В абсолютни стойности това се равнява на около 51 500 загубени работни места за една година.

Германските автомобилни производители се борят с ожесточената конкуренция от Азия, скъпоструващия преход към електрически автомобили и високите вносни мита в САЩ, като Volkswagen Mercedes и доставчикът Continental са сред компаниите, които съкращават работни места.

Съкращения се наблюдават и в други сектори: около 17 000 работни места са закрити в машиностроенето и 12 000 в металопроизводството. За разлика от тях в химическата и фармацевтичната промишленост почти няма съкращения, сочи анализът.

Макар САЩ да остават най-важният чуждестранен пазар за германските промишлени стоки, износът за страната е спаднал с 10% през второто тримесечие, показват данните. Износът за Китай е спаднал с 14%.