Едва 0,4% от българите работят над 8 часа

В ЕС средният дял е 6,6 на сто

Само 0,4% от заетите хора в България са работили дълги часове, определени като обичайно прекарване на 49 или повече часа седмично на основната им работа през 2024 г., според данни на Евростат.

Това е сред най-ниските показатели в ЕС, където средният дял на работещите с дълги часове е 6,6%.

Техният дял в ЕС е намалял с течение на времето - от 9,8% през 2014 г. и 8,4% през 2019 г.

Сред страните от ЕС Гърция има най-висок дял на работници с дълги часове (12,4%), следвана от Кипър (10,0%) и Франция (9,9%). За сметка на това най-ниските проценти са регистрирани в България (0,4%), Латвия (1,0%) и Литва (1,4%).

Делът на самостоятелно заетите, които са работили дълги часове (27,5% от общия брой самостоятелно заетите), е по-висок от този на служителите (3,4% от общия брой служители).

От всички професионални групи, определени от международната стандартна класификация на професиите (ISCO), дългите работни часове са най-разпространени сред квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство (26,2% от всички заети лица в тази професионална група) и мениджърите (21,1%).