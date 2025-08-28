България е втора в ЕС по материални лишения

Според “Евростат”

България е на второ място в Европейския съюз по дял на хората в риск от бедност, които не могат да си позволят нормално хранене - близо 38% от тях. Данните на Евростат за 2024 г. показват, че тези хора не могат да купуват месо, риба или техния вегетариански еквивалент поне през ден, което означава, че голяма част от населението изпитва сериозни затруднения в осигуряването на достатъчно хранителни продукти.

Първенец по този показател е Словакия с почти 40%. Веднага след България се нарежда Унгария с малко над 37%.

Най-добре стоят Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия (малко над 5%), където едва малка част от хората в риск от бедност не могат да си осигурят нормално хранене.

Възможността човек да си позволи да яде месо, риба или вегетариански еквивалент поне през ден е един от показателите, използвани за измерване на тежките материални лишения на домакинствата. Този елемент е част от по-широкия индикатор за хората в риск от бедност или социално изключване, който показва доколко социално уязвими са различните групи в обществото.

Данните и за предходните години показват, че България остава сред страните с високи нива на материални лишения. Запазваме второто си място в ЕС по този показател, като преди нас е само Словакия.