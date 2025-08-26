Мозъчни интерфейси ще заменят смартфоните

Изкуственият интелект променя 90% от професиите, обяви експерт по киберсигурност Александър Свердлов.

Вместо да застраши само професии, свързани с автоматизация, AI вече навлиза и в сфери, изискващи креативност. Според експертите, професии като реклама, журналистика, дизайн, архитектура и дори IT са изправени пред сериозна трансформация, смята експертът.

“Професиите няма да изчезнат, а по-скоро ще се адаптират към новите условия. Специалистите ще трябва да се научат да използват AI, за да автоматизират “по-механичната част от работата си” и да се фокусират върху креативния аспект”, смята доц. Жюстин Томс, експерт по дигитални комуникации в НБУ.

Александър Свердлов подчерта, че скоростта на развитие е огромна, като всеки ден се появяват около 200 нови AI модела.

“Професионалист, който откаже да работи с изкуствен интелект, е като човек, който отказва да използва електричество или мобилни телефони”, коментира експертът.

Свердлов прогнозира, че до няколко години мозъчните интерфейси ще заменят мобилните телефони, което ще доведе до още по-кардинални промени.

Професиите, които са най-защитени от автоматизацията чрез ИИ, са оператори на тежки машини и моторни лодки, чистачи, строители, масажисти и миячи на съдове.