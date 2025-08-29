БНБ: Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" нарасна с 50,4% до €15,46 млрд.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" към края на юни 2025 г. нараства с цели 50,4% (с 5,18 млрд. евро) спрямо същия месец на 2024 г. и достига 15,46 млрд. евро.

Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 29,2% към края на юни 2025 г., при 23% към юни 2024 г. показват данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на юни 2025 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 53,03 млрд. евро (47,2% от БВП), като се увеличава с 8,33 млрд. евро (повишение с 18,6%) спрямо същия период година по-рано, когато брутният външен дълг беше в размер на 44,7 млрд. евро.

Дългосрочните задължения в края на юни 2025 г. са в размер на 42,4941 млрд. евро (37,8% от БВП и 80,1% от брутния външен дълг), като нарастват с 6,4648 млрд. евро (повишение със 7,9%) спрямо юни 2024 г.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат в края на шестия месец на изминалата година на 10,5359 млрд. евро (9,4% от БВП и 19,9% от брутния външен дълг), повишавайки се с 1,8652 млрд. евро (с 21,5%) спрямо юни 2024 г.

През юни 2025 г. външните задължения на Централната банка са в размер на 1,9171 млрд. евро, намалявайки с 93,7 млн. евро спрямо година по-рано, докато външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна, известни като "други парично-финансови институции", възлизат на 9,4817 млрд. евро (8,4% от БВП), като нарастват с 2,4392 млрд. евро (с 34,6%) спрямо юни 2024 г.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,7291 млрд. евро (11,3% от БВП) в края на юни 2025 г., което е с 34,2 млн. евро (с 0,3%) по-малко в сравнение с година по-рано.